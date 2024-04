Lille - OM : les compositions officielles

Le championnat de France est encore et toujours à l’honneur sur Foot Mercato ! Au programme de ce match d’ouverture de la 28ème journée de Ligue 1, un duel alléchant entre Lille et l’OM, à 21h, sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena. Malgré une saison irrégulière, ponctuée de hauts et de bas, le LOSC occupe la quatrième place au classement du championnat (46pts) et reste toujours en course pour décrocher une place pour les barrages de la Ligue des Champions. Vainqueurs du derby du Nord la semaine dernière face au RC Lens (2-1), les hommes de Paulo Fonseca tenteront de confirmer leur bonne dynamique devant leurs supporters et prolonger la mauvaise passe de leur adversaire du soir. Et pour cause, actuels septièmes de Ligue 1 (39pts), les Phocéens accusent le coup ces dernières semaines, enregistrant trois défaites de rang dont la dernière concédée au Vélodrome le week-end dernier face au PSG (0-2). Sous pression, les Marseillais doivent absolument rebondir afin de rester au contact des places européennes.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour cette partie comptant pour la 28ème journée de Ligue 1, Paulo Fonseca aligne son système de jeu préférentiel, le 4-2-3-1. En grande forme ces derniers matches, Jonathan David est sans surprise aligné à la pointe de l’attaque et sera soutenu par Edon Zeghrova, Hakon Haraldsson et Rémy Cabella. Enfin, la paire de sentinelle sera composée de Benjamin André et Nabil Bentaleb. Côté Marseillais, Jean Louis Gasset, confronté à de nombreuses absences, articule son système de jeu en 4-3-3. Homme fort de l’attaque olympienne cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est logiquement présent en pointe, épaulé par Amine Harit et Luis Henrique. Le milieu de terrain est composé de Jordan Veretout, Pape Gueye et Azzedine Ounahi tandis que Ulisses Garcia, Samuel Gigot, Léonardo Balerdi et Quentin Merlin sont titularisés en défense.

Composition des équipes :

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Alexsandro, Yoro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Haraldsson, Cabella - David.

OM : Lopez - Garcia, Gigot, Balerdi, Merlin - Veretout, Gueye, Ounahi - Harit, Aubameyang, Luis Enrique.

