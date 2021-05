Macron dévoile les tenues des arbitres pour l'Euro 2020

Partenaire de l'UEFA, l'équipementier italien Macron vient de dévoiler les maillots qui seront portés par les arbitres durant l'Euro 2020 qui débute le 11 juin prochain. La présentation de ces nouvelles tuniques s'est faite au Stadio Olimpico de Rome où se tiendra le match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie.

L'Espagnol Antonio Miguel Mateu Lahoz, l'Italien Daniele Orsato ainsi que Stéphanie Frappart et Clément Turpin qui officient en Ligue 1, ont été choisi pour mettre en avant ces maillots qui reprennent les mêmes couleurs que ceux déjà utilisés dans les compétitions européennes.

A shirt that sees no borders.



The new Macron referee kit UEFA Euro 2020 special edition.#WorkHardPlayHarder@EURO2020



Available online soon. pic.twitter.com/byz4vUW9bF