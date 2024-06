C’est terminé entre Igor Tudor et la Lazio !

Trois petits mois et puis s’en va ! Arrivé le 18 mars dernier sur le banc de la Lazio Rome afin de prendre la succession de Maurizio Sarri, Igor Tudor (46 ans) reprenait ses fonctions d’entraîneur presque un an après son départ de l’Olympique de Marseille. Le technicien croate a dirigé onze matches et le bilan est plutôt positif avec 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites à son actif. Classant son équipe à la septième place et arrachant au passage une qualification en Ligue Europa, on peut dire qu’il a bien limité les dégâts dans un exercice compliqué pour les Biancocelesti.

Pour autant, si cela s’est amélioré sportivement, la saison difficile a provoqué des moments difficiles comme une confrontation entre les joueurs et les supporters après un match nul contre Monza (2-2). Résoluant difficilement les problèmes offensifs de son équipe, il a aussi connu de gros problèmes relationnels avec certains joueurs qui ont eu un gros impact sur l’état du groupe romain. En froid avec Daichi Kamada, Taty Castellanos et Matteo Zaccagni, les rapports d’Igor Tudor avec Mattéo Guendouzi sont catastrophiques.

Départ imminent pour Igor Tudor

Un léger regain sportif contre beaucoup de maux de tête, la Lazio a donc décidé de trancher en faveur d’un départ du technicien croate après à peine trois mois de collaboration. Comme l’annonce notamment Sky Sports Italia, Igor Tudor ne sera pas le coach de la Lazio la saison prochaine. La faute à un climat de tension bien trop explosif pour travailler dans de bonnes conditions.

Un accord a été trouvé entre les différentes parties pour cesser cette relation. Et l’officialisation de ce départ est imminente. Préparant la suite, la Lazio a déjà ciblé son nouveau coach avec Marco Baroni de l’Hellas Vérone. Cependant, ce dernier est aussi en discussions avec Monza dont le PDG Adriano Galliani a déjà déjeuné avec lui. Les Lombards ont donc une longueur d’avance dans ce dossier.