OM : Le Havre en pole pour Marley Aké

Cela ne fait plus guère de doutes, Marley Aké (20 ans) va quitter l’OM pour six mois, histoire de glaner un peu de temps de jeu. Et l’attaquant marseillais (13 apparitions avec le club phocéen cette saison) ne manque pas de prétendants.

La suite après cette publicité

Courtrai, le Fortuna Sittard à l’étranger, Nîmes, Sochaux et Le Havre sont intéressés. Mais selon nos informations, c’est le club doyen du HAC qui tient la corde. Des discussions sont en cours entre Le Havre, actuel 12e de Ligue 2, et l’entourage du joueur. Mais les autres clubs sur les traces d’Aké n’ont pas dit leur dernier mot et pourraient tenter une ultime tentative. Une chose est sûre, on devrait connaître la future destination de l’attaquant marseillais d’ici la semaine prochaine.