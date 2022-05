Juventus-Lazio : les compositions officielles

C'est une page qui se tourne à l'Allianz Arena de Turin. Cette rencontre entre la Juventus et la Lazio (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) sera la dernière à domicile de deux joueurs symboliques des Bianconeri : Giorgio Chiellini et Paulo Dybala. Le défenseur et le milieu de terrain comptabilisent ensemble presque 900 rencontres de Serie A et ont annoncé chacun qu'il quittera le Piémont en fin de saison. Si l'un franchirait l'Atlantique, le second serait susceptible de rejoindre un autre cador de la Serie A, l'Inter.

Malgré des moments chargés en émotion, il faudra rester concentré car la Lazio vient à Turin dans le but d'assurer sa 5e place. Les Biancocelesti seront donc là pour gagner afin d'être sûr de rester devant leurs rivaux de l'AS Roma. Comme la Juventus est assurée d'être qualifiée en Champions League, Max Allegri s'est permis de titulariser Miretti dans son 4-2-3-1. Quant à Maurizio Sarri, il a dû se passer du meilleur buteur de Serie A, Ciro Immobile, et a donc placé Jovane Cabral à la pointe de l'attaque.

Les compositions officielles :

Juventus : Perin - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Locatelli, Miretti - Bernardeschi, Dybala, Morata - Vlahovic

Lazio : Strakosha - Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni