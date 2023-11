AC Milan : Camarda, 15 ans, dans le groupe contre la Fiorentina

On pensait avoir atteint les limites de la précocité avec Warren Zaïre-Emery et Lamine Yamal, mais à l’évidence, non. Âgé de seulement 15 ans, le prodige italien Francisco Camarda pourrait en effet faire tomber quelques records dans les semaines à venir sous les couleurs de l’AC Milan.

S’il évoluait jusqu’ici avec les U19 du club lombard, l’attaquant de 15 ans pourrait effectuer ses débuts en professionnel dès samedi face à la Fiorentina (20h45). Ce vendredi, Stefano Pioli a annoncé sa présence dans le groupe rossonero. Dans l’hypothèse où il entrait en jeu, il deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire à débuter en Serie A.