MHSC : Michel Der Zakarian répond à Juninho

« Ici, c'est comme ça, ça balance devant, il n'y a pas beaucoup de football ». Au sortir de la défaite de son Olympique Lyonnais dans la semaine sur la pelouse de Montpellier (2-1, 1ère journée de Ligue 1), le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho s'était laissé aller à cette petite pique à l'encontre du style de jeu du MHSC version Michel Der Zakarian.

Ce dernier n'a pas manqué de lui répondre ce vendredi en conférence de presse. « Il y en a qui disent qu'on fait que balancer des ballons, moi je veux bien, mais quand ils perdent contre nous, ils disent qu'on ne sait pas jouer au ballon, qu'on fait que balancer des grands ballons, qu'on fait que défendre... Et son équipe elle fait quoi ? Elle n'a qu'à bien défendre et bien attaquer pour nous battre. Ils avaient des joueurs de qualité, ils n'avaient qu'à nous poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer des buts. Ils n'avaient qu'à faire du jeu. Ça me met en colère pour mes joueurs parce qu'ils ont fait un bon match et ils ont mérité de gagner. Un moment donné, quand tu perds, il faut aussi t'en prendre à toi-même», a-t-il répliqué. Juninho appréciera.