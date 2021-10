Espagne : Luis Enrique s'enflamme pour Gavi

À 17 ans et 62 jours, Gavi est devenu ce mercredi l'international espagnol le plus précoce de l'histoire de la Roja, lui qui était titulaire en demi-finale de Ligue des Nations face à l'Italie (succès 2-1). Et sur la pelouse de San Siro, le joueur du FC Barcelone a impressionné tout le monde, y compris son sélectionneur Luis Enrique.

«Nous parlons déjà d'un cas très inhabituel et il joue comme dans son propre jardin. C'est un plaisir de voir un joueur avec cette qualité et cette personnalité. Il est l'avenir de l'équipe nationale comme beaucoup d'autres joueurs», a déclaré le technicien espagnol dans des propos relayés par Marca. Pour sa grande première, Gavi a donc fait très fort.