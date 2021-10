Gavi va devenir le plus jeune international espagnol de l'histoire !

Le coup d'envoi du Final Four de la Ligue des Nations sera donné dans quelques minutes avec une demi-finale entre l'Espagne et l'Italie (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). L'occasion de voir le très jeune Gavi porter le maillot de la Roja pour la toute première fois.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain du Barça est titulaire et en profite pour battre un très grand record. À 17 ans et 62 jours, il s'apprête à devenir l'international espagnol le plus précoce de l'histoire de la sélection, battant Pedro Regueiro (17 ans et 161 jours) qui détenait cette première place depuis... 1927.