OL - RC Lens : les compositions officielles

Le plus dur commence pour Lyon. Leader de Ligue 1 depuis son succès 3-0 face au FC Nantes lors de la journée précédente, l'Olympique Lyonnais doit affirmer son statut ce mercredi soir, face à la belle surprise lensoise, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1. Privé de plusieurs joueurs importants comme Marcelo, Bruno Guimarães, Toko Ekambi et Moussa Dembélé, Rudi Garcia rafistole comme il peut sa défense avec Sinaly Diomandé en charnière et Mattia De Sciglio à gauche. Maxwel Cornet grimpe pour sa part en attaque, toujours dans son couloir.

Le milieu, élément fort des Gones cette année, ne bouge pas. En face, Franck Haise revient lui à son habituel 3-4-1-2 avec Gaël Kakuta à la baguette, plutôt que Simon Banza en pointe. Ignatius Ganago est lui titularisé à la place d'Arnaud Kalimuendo, quand Jonathan Clauss remplace Clément Michelin à droite.

Les compositions des équipes :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Diomandé, Denayer, De Sciglio - Paquetá, Mendes, Aouar - Kadewere, Memphis, Cornet.

La composition de notre équipe pour affronter Lens ! 🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/3gBhSYNScH — Olympique Lyonnais (@OL) January 6, 2021

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Doucouré, Fofana, Boura - Kakuta - Sotoca, Ganago.