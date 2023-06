Mercato : l’OM explore la piste Adryelson

La suite après cette publicité

Il ne manque plus que l’officialisation de l’affaire, mais l’Olympique de Marseille tient son nouvel entraîneur : Marcelino. Le club phocéen va donc pouvoir démarrer son mercato. Et parmi les priorités phocéennes, le recrutement d’un ou de plusieurs défenseurs est vital. Eric Bailly va retourner à Manchester United et avec Pablo Longoria, on n’est pas à l’abri d’une vente inattendue.

Ces derniers jours, il n’est donc pas surprenant de voir plusieurs rumeurs concernant un intérêt marseillais pour un défenseur central jaillir dans les médias. Le Marocain Romain Saïss a été cité et dernièrement, la presse turinoise a fait savoir que l’OM avait un œil sur Leonardo Bonucci. Ce jeudi, c’est du côté du Brésil que le nom de l’OM fait parler. Globoesporte révèle que Botafogo a refusé une offre de 4 M€ de Besiktas pour son défenseur Adryelson (1,82m, 74 kg).

Botafogo n’est pas vendeur cet été

Âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en décembre 2025, le natif de Barão de Grajau est l’un des joueurs les plus courtisés de la formation carioca. UOL Esporte confirme la proposition turque, mais ajoute que l’OM et l’Olympiacos sont eux aussi intéressés. Les deux formations n’ont toutefois pas fait d’offre concrète puisqu’il s’agit d’une simple prise d’information. Mais attention, car il convient de rappeler que Botafogo est géré par un certain… John Textor.

Le boss de l’OL va-t-il contrarier les plans du rival marseillais ? « Ils veulent aller en Europe, mais ils veulent aussi gagner ici. Ils adorent cette saison. Ils ne partiront pas durant ce mercato, mais nous devons avoir des plans pour eux deux (Adryelson et le portier Lucas Perri, ndlr). Ils ne sont pas les seuls à susciter l’intérêt de l’Europe, il y a Tchê Tchê, Danilo, Victor Sá… Ils sont assez bons pour jouer en Europe et ils le savent », a-t-il indiqué à Globoesporte.