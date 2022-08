Clermont - Nice : les compositions officielles

L'OGC Nice va-t-il enfin lancer sa saison après un début d'exercice en demi-teinte en championnat ? C'est en tout cas ce qu'espèrent les supporters des Aiglons, une nouvelle fois déçus après la contre-performance de leur équipe face au Maccabi Tel-Aviv jeudi en barrage aller de Ligue Europa Conférence (1-0). Si cette défaite n'a semble-t-elle pas trop inquiété Lucien Favre après coup, Nice serait bien inspiré d'engranger rapidement de la confiance pour se rassurer. Et ce nouveau départ pourrait bel et bien débuter dès ce dimanche avec un déplacement à Clermont, au stade Gabriel-Montpied, dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Si le Gym débarque sans grandes certitudes, les locaux tenteront de leur côté de remporter une deuxième victoire consécutive en championnat après un succès renversant face à Reims dimanche dernier (2-4). Une rencontre qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 15h.

Apres avoir concédé deux matches nuls lors des premières sorties en Ligue 1 face à Toulouse et Strasbourg sur le même score (1-1), Lucien Favre a décidé de faire tourner son effectif, opérant quelques changements par rapport à la rencontre de jeudi face au Maccabi Tel-Aviv. Le technicien suisse décide en effet de reconduire son 4-3-3 avec le retour d'Amine Gouiri, ménagé en milieu de semaine, en position d'avant-centre. Buteur pour la première fois de la saison face à Strasbourg, Andy Delort débute donc sur le banc. Au milieu de terrain, Mario Lemina et Pablo Rosario sont associés à l'indéboulonnable Khephren Thuram. Concernant Clermont, Pascal Gastien privilégie la continuité en alignant à la pointe de l'attaque de son 4-2-3-1 Komnen Andric, brillant face à Reims grâce à un doublé salvateur. Le jeune et talentueux Muhammed Cham, prolongé par le club, est également récompensé de ses bonnes performances en étant aligné en meneur de jeu, juste derrière son coéquipier serbe.

Compositions des équipes :

Nice : Schmeichel - Daniliuc, Todibo, Dante, Lotomba - Lemina, Rosario, Thuram - Stengs, Gouiri, Brahimi

Clermont : Diaw - Seidu, Wieteska, Ogier, Borges - Gonalons, Gastien - Allevinah, Cham, Khaoui - Andric

