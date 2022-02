Serie A : l'AS Roma arrache une précieuse victoire à la Spezia

Au Dino Manuzzi, la 27ème journée de Serie A se poursuivait, ce dimanche à 18h05, avec une affiche entre la Spezia (16e, 26 pts) et l'AS Roma (8e, 41 pts). Invaincus en championnat depuis plus d'un mois, les Romains de José Mourinho, qui restaient sur trois matches nuls consécutifs, espéraient malgré tout retrouver le chemin de la victoire et ainsi revenir à hauteur de l'Atalanta Bergame, cinquième. En face, les Aquilotti, à quatre longueurs seulement de Venise premier relégable, devaient se donner de l'air, eux qui sortaient de deux défaites de rang face à la Fiorentina (1-2) puis Bologne (1-2), le week-end dernier.

Une rencontre que les Giallorossi prenaient par le bon bout en dominant largement les locaux au cours du premier acte. Pourtant, malgré plusieurs situations chaudes sur le but de Provedel et l'expulsion de Kelvin Amian, pour un second carton jaune, juste avant la pause (45e), les Romains ne parvenaient pas à prendre l'avantage face à un bloc défensif bien regroupé et vigilant. Toujours aussi dominatrice au retour des vestiaires, l'AS Roma poussait pour empocher les trois points mais manquait encore de justesse technique dans le dernier geste. Il fallait finalement attendre les ultimes secondes de cette rencontre pour voir Abraham convertir un penalty et permettre aux siens de s'imposer d'une courte tête. Les Romains sont provisoirement 6es. En infériorité numérique durant 45 minutes, la Spezia a finalement craqué et reste quant à elle à la 16ème place.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de la Spezia

Le XI de l'AS Roma