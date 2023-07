Newcastle : ça bouge dans tous les sens pour Allan Saint-Maximin

La suite après cette publicité

Dans la vie comme sur un terrain de football, Allan Saint-Maximin (26 ans) est imprévisible. Titulaire et pièce maîtresse de Newcastle à son arrivée il y a quatre ans, le Frenchy n’est plus aussi indispensable pour les Toons. Publiquement, Eddie Howe a soutenu son joueur en juin dernier. « Nous espérons simplement qu’il reviendra en pleine forme et qu’il sera prêt à réussir une saison importante pour lui personnellement.»

En coulisses, le discours est un poil différent. Acheté 18 M€, ASM a été placé sur le marché des transferts cet été 2023. C’est ce qu’a révélé Telegraph il y a une semaine. La publication anglaise a précisé que les Magpies étaient ouverts à une vente de l’ancien joueur de l’OGC Nice. Un élément pour lequel des prétendants se sont déjà manifestés. En effet, l’Arabie saoudite a tâté le terrain selon nos informations.

À lire

Le Bayern Munich met la main sur Kim Min-jae

Deux prétendants avec des arguments

Al-Alhi a d’ailleurs fait à Newcastle une proposition orale de 25 millions d’euros, sans compter divers bonus. Les Anglais attendent désormais une offre écrite et officielle pour avancer sur ce dossier. Le joueur, lui, toucherait un bon salaire si jamais il acceptait le défi saoudien. D’après nos informations, il gagnerait entre 12 et 15 millions d’euros. De quoi le faire réfléchir.

La suite après cette publicité

Mais il n’a pas encore tranché. D’autant qu’un autre club lui fait les yeux doux, à savoir Naples. En effet, Rudi Garcia veut absolument le récupérer au sein de sa nouvelle équipe. Ce mardi, Newcastle attend de savoir ce que les Partenopei comptent proposer et s’ils envisagent de s’aligner sur la proposition des Saoudiens. C’est une journée décisive dans l’avancée de ce dossier. Sur le terrain du mercato, le match est donc lancé entre le Napoli et Al-Ahli.