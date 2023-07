Newcastle met Allan Saint-Maximin en vente !

La suite après cette publicité

Sur ses réseaux sociaux, Allan Saint-Maximin fait comme si toutes ces rumeurs n’avaient pas de prise sur lui. De retour à Newcastle après ses vacances, l’attaquant français de 26 ans a indiqué qu’il était « de retour à la maison ». Une façon de répondre à la presse anglaise qui ne cesse de remettre en question son avenir depuis quelques mois.

Sous contrat jusqu’en 2026, l’ancien Niçois, qui avait été recruté pour 18 M€ en 2019, peut même se targuer d’être soutenu publiquement par son entraîneur, Eddie Howe. « Nous espérons simplement qu’il reviendra en pleine forme et qu’il sera prêt à réussir une saison importante pour lui personnellement », déclarait l’Anglais le mois dernier.

L’Arabie saoudite déjà sur le coup

Mais ce discours, les dirigeants des Toons ne le partagent pas forcément. Et la tendance du mois de mai évoquée dans nos colonnes semble bel et bien se confirmer. Le Telegraph affirme en effet que les Magpies cherchent à vendre Saint-Maximin. Auteur de 13 buts et 21 passes décisives en 124 matches, toutes compétitions confondues depuis qu’il évolue en Angleterre, le Français a perdu son statut de titulaire depuis que Newcastle est passé sous pavillon saoudien..

Durant la saison 2022/2023, le numéro 10 a d’ailleurs rendu une piètre feuille de route : 1 but, 5 assists en 31 rencontres. Cette fois, le sort d’ASM semble bouclé, d’autant que Newcastle espère récupérer au moins 45 M€. Une somme élevée qui sera destinée à enrôler une cible des Toons : le milieu de terrain de Leicester, Harvey Barnes (25 ans). À ce tarif, Saint-Maximin ne sera pas accessible à énormément de clubs hors d’Angleterre. À moins que les liens entre les Toons et l’Arabie saoudite n’entrent en jeu puisque le média anglais précise que plusieurs clubs de l’état pétrolier se sont positionnés. Affaire à suivre.