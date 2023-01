Philipp Max prêté à Francfort

Latéral gauche allemand évoluant au PSV Eindhoven, Philipp Max fait son grand retour en Bundesliga. L’ancien d’Augsbourg a été prêté jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat du côté de l’Eintracht Francfort.

«Au dernier jour de la période des transferts, l’Eintracht Francfort s’est renforcé avec Philipp Max. L’arrière gauche revient en Bundesliga après presque deux ans et demi à Eindhoven. Avec le top club néerlandais, il a remporté la coupe nationale et deux fois la Supercoupe. En 117 matchs de compétition pour le PSV, le joueur de 29 ans a marqué huit buts et fourni 20 passes décisives» peut-on lire dans un communiqué.

