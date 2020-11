L'OL prolonge son partenariat avec le FUS de Rabat

Depuis plusieurs années, l'OL multiplie les partenariats et exporte notamment son savoir-faire. Ce lundi, les pensionnaires du Groupama Stadium ont décidé de poursuivre l'aventure avec l'écurie marocaine du FUS de Rabat. «L’Olympique Lyonnais et le Fath Union Sport (FUS) de Rabat prolongent leur partenariat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 Juin 2023. En raison de la crise sanitaire internationale et de ses conséquences sur les possibilités d’échanges et les déplacements internationaux, les deux clubs ont effet choisi d’étendre leur accord débuté en 2019, afin de garantir la pleine période de collaboration convenue entre leurs académies et de permettre le partage d’expertise pour favoriser l’émergence de talents locaux. Dans ce cadre, deux formateurs de l’OL Academy se sont rendus au cours du mois d’octobre dernier dans la capitale Marocaine afin d’animer une session de formation auprès de l’ensemble des cadres techniques du centre de formation Fusiste».

Le président Jean-Michel Aulas est heureux de cette prolongation. « Dans ce contexte international difficile qui met en péril le monde du sport, qu’il soit amateur ou professionnel, nous devons plus que jamais faire preuve de solidarité et d’entraide. Cet engagement envers le FUS Rabat que nous réaffirmons aujourd’hui va permettre au club de se doter des moyens nécessaires pour mener à bien tous les projets entamés depuis près d’un an. Les liens d’amitié et de respect mutuel que nos clubs ont tissés depuis plusieurs mois en sortiront renforcés, en termes de valeurs et de rapports humains », peut-on lire sur le site officiel des Lyonnais.