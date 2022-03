L'Inter Milan a ciblé Sébastien Haller

La suite après cette publicité

C'était l'un des tubes du début de saison en Ligue des Champions. Sébastien Haller, avant-centre de l'Ajax Amsterdam, a inscrit 11 buts en huit matchs de Ligue des Champions, dont 10 en phase de poules avant d'être éliminé mardi soir par Benfica. Des statistiques ahurissantes sur la scène européenne mais également à l'échelle nationale puisque l'ancien Hammer a marqué 19 buts et délivré 7 passes décisives en Eredivisie. Forcément, un joueur aussi décisif attire les regards des plus grands clubs européens.

C'est le cas de l'Inter Milan, qui souhaite amener du sang neuf sur le front de son attaque alors qu'Edin Dzeko (35 ans) et Alexis Sanchez (33 ans) commencent à se faire vieux. Le profil de l'international ivoirien (12 sélections, 4 buts) plairait en tout cas à la direction des Nerazzurri depuis plusieurs années. Acheté 22 millions d'euros par l'Ajax en janvier 2021, le club hollandais demanderait désormais 35 M€ pour se séparer de son goleador selon la Gazzetta dello Sport. Le quotidien transalpin indique également que l'Inter souhaiterait finaliser l'arrivée de Gianluca Scamacca, le jeune avant-centre pour qui Sassuolo demanderait 40 M€.