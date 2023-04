LdC : le doublé de Rodrygo envoie le Real Madrid en demi-finale

La suite après cette publicité

Le Real Madrid aurait pu tuer ce quart de finale lors du match aller mais sa victoire 2-0 à Santiago-Bernabéu n’a pas suffi à se mettre à l’abri. Il faut terminer le travail à Londres contre une équipe de Chelsea revancharde mais en grand manque de confiance, à l’image de son nouvel entraîneur, Frank Lampard. Preuve que l’Anglais doute lui aussi, il alignait une équipe assez frileuse au coup d’envoi en se privant de Mudrik, Felix, Sterling, Mount ou encore ou encore Ziyech.

Avec le seul Gallagher en soutien de Havertz, et un Kanté hybride entre l’entrejeu et l’attaque, les Blues ont vite montré leurs limites. La faute à un cruel manque de réalisme dans les deux surfaces, à l’image du milieu de terrain français, auteur d’un gros loupé dès la 11e. Sur le corner suivant, c’est James qui ratait son contrôle alors qu’il était en position idéale (13e). Rodrygo rappelait alors que le Real pouvait piquer sur la moindre offensive en frappant sur le poteau en angle fermé (19e).

À lire

Chelsea - Real Madrid : le grand désarroi de Thiago Silva

Un exploit de Courtois et le doublé de Rodrygo

Un avertissement sans frais… pour le moment. Gallagher plaçait sa tête au-dessus de la barre (30e) puis c’est surtout Courtois qui réalisait un exploit devant Cucurella, complètement oublié au second poteau, pour maintenir les siens en bonne position avant la pause (45e+1). Même scénario au retour des vestiaires avec cette remise de la tête de Gallagher pour Kanté. Cette fois, c’est Militao qui empêchait l’ouverture du score (52e). Forcément, le Real finissait par en profiter.

La suite après cette publicité

Rodrygo s’échappait côté droit pour chercher le retrait. Le ballon revenait à Vinicius, qui retrouvait son partenaire brésilien pour punir Chelsea (0-1, 56e). Courtois faisait taire une dernière fois les Blues sur cette tentative de Fernandez (64e) et le tenant du titre filait vers les demi-finales. Rodrygo profitait même d’un festival de Valverde dans la défense pour inscrire le but du break (0-2, 80e). La Casa Blanca sera encore au rendez-vous du dernier carré et affrontera le vainqueur de Bayern Munich-Manchester City.