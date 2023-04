Vidéo, LdC : l’arrêt monumental de Thibaut Courtois

En déplacement sur la pelouse de Chelsea, le Real Madrid doit tenir le résultat de 2-0 acquis au match aller. La Casa Blanca est ballottée mais tient le coup à la pause, notamment grâce à l’immense arrêt de Thibaut Courtois devant Cucurella.

Oublié au second poteau sur un centre de Reece James, l’Espagnol a tout le temps de contrôler et d’ajuster le portier belge. Mais ce dernier sort très vite et met son corps en opposition pour repousser la frappe du gaucher des Blues. Un arrêt déterminant qui permet de conserver le score de 0-0 à la mi-temps.

