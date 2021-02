Liverpool s’intéresse à Gleison Bremer

La suite après cette publicité

Ce n’est un secret pour personne, Liverpool a des difficultés en défense ces dernières semaines. Avec les blessures de Van Dijk, Matip et Joe Gomez, les Reds devaient absolument se renforcer au poste de défenseur central. Au mercato d’hiver, Jürgen Klopp enregistrait l’arrivée de Ben Davies et d’Ozan Kabak. Et un autre défenseur serait dans le viseur pour cet été.

Selon les informations du Mirror, Liverpool apprécierait le profil de Gleison Bremer qui évolue actuellement au Torino. Cette saison, le Brésilien de 23 ans impressionne et fait partie des meilleurs joueurs de Serie A à son poste. Évalué à un peu moins de 12 millions d’euros, l’ancien joueur de Sao Paulo aime jouer dans l’axe gauche de la défense et serait donc vu comme un parfait complément de Van Dijk lorsqu'il reviendra de sa blessure.