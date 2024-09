L’incroyable anecdote de Samuel Eto’o sur Ronaldinho

Quand Ronaldinho faisait son mea-culpa… Samuel Eto’o était l’invité de l’émission The Bridge, coanimée par Aurélien Tchouameni et Sebastien-Abdelhamid sur la chaîne YouTube d’ESN Media. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2006, Eto’o a révélé une anecdote inédite sur ce qu’il s’est passé dans les vestiaires à la mi-temps de cette finale mythique au Stade de France entre Arsenal et le FC Barcelone. « À la mi-temps, on est mené 1 à 0 et Arsenal est à 10. Tu sais pourquoi on est mené ? Parce que Ronaldinho, le meilleur joueur, il voulait jouer seul », se souvient l’ancien Blaugrana. J’arrive dans les vestiaires, ils ont tous la tête baissée. Je leur dis : mais vous faites quoi ? Levez-vous, je vais marquer, je suis encore là, vous avez peur de quoi ? », avait déclaré Eto’o, avant de s’en prendre directement au génie brésilien.

La suite après cette publicité

« Je lui dis : Ronny, soit tu joues avec nous, soit tu vas t’assoir sur le banc. Et c’est là que tu vois le grand joueur. Il nous réunit tous et il dit : je vous demande pardon », explique le président de la Fecafoot devant un Aurélien Tchouameni attentif. Finalement au retour des vestiaires, le Barça reprendra le contrôle de la rencontre, Samuel Eto’o marquera, comme il l’avait annoncé et sera élu homme du match d’une finale remportée 2-1 par le Barça. L’épisode 3 de The Bridge est disponible en français ce mercredi 4 septembre à 19h sur la chaîne YouTube d’ESN Media avec en guests l’humoriste Redouane Bougheraba, le gardien des Bleus Mike Maignan et le combattant de MMA Cédric Doumbé.