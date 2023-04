Le Bayern Munich a choqué Robert Lewandowski avec Nagelsmann

La suite après cette publicité

Parti du Bayern Munich l’été dernier pour rallier le FC Barcelone, Robert Lewandowski aura collaboré seulement le temps d’une saison avec Julian Nagelsmann, arrivé à l’été 2021 en Bavière. Dans un entretien accordé à Bild, l’attaquant de 34 ans s’est exprimé sur le technicien allemand et sur son renvoi du Bayern Munich, qu’il avoue ne pas avoir entièrement compris.

«Pour moi, c’était une surprise. Cela se passait très bien en Ligue des Champions pour le Bayern. En Bundesliga, la façon dont ils jouaient n’était pas celle qu’ils souhaitaient, mais le titre était encore largement à leur portée, a-t-il indiqué, avant d’assurer que son départ du club n’était pas lié à une inimitié avec l’ancien entraîneur de Leipzig. J’ai juste senti à ce moment-là que je pourrais perdre la joie du football si j’étais resté plus longtemps à Munich. J’ai toujours pensé que je jouerais dans un autre championnat. J’étais en Allemagne depuis très longtemps (11 ans ndlr) et j’étais curieux d’apprendre une nouvelle langue et me développer.» Le message est passé.

