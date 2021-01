BvB : le directeur sportif calme les ardeurs d'Arsenal pour Julian Brandt

Julian Brandt a vécu une année 2020 compliquée, lors de laquelle il a perdu sa place de titulaire. Auteur de 22 apparitions pour un but et une passe décisive le joueur de 24 ans pourrait donc se diriger hors d'Allemagne dans les prochains mois. Le média anglais The Athletic expliquait il y a quelques jours qu'Arsenal serait intéressé.

La suite après cette publicité

Les Gunners seraient prêts à l'accueillir cet été. Mais du côté de la direction du BvB, on préfère tempérer les ardeurs londoniennes. « J'ai lu ça aussi, je ne peux pas en dire plus. Personne n'a répondu, il n'y a rien sur la table - et aucun fax n'est arrivé au club, » a déclaré Michael Zorc, le directeur sportif, dans des propos rapportés par Bild. Brandt n'est pas encore parti.