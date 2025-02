Cristiano Ronaldo estime ne pas avoir besoin de gagner la Coupe du Monde

À chacun sa sensibilité footballistique. Si certains jugent Lionel Messi comme étant le meilleur joueur de l’histoire, et encore plus que jamais depuis son titre de champion du monde apporté à l’Argentine en 2022, d’autres maintiennent l’idée que Cristiano Ronaldo n’a pas son pareil. Cette semaine, le quintuple Ballon d’Or s’était d’ailleurs auto-proclamé «meilleur joueur» et «joueur le plus complet de l’histoire.» Dans une interview accordée à beiN Sports cette semaine à l’occasion de ses 40 ans, CR7 a aussi ajouté qu’il n’avait pas besoin de remporter la Coupe du Monde pour parfaire sa légende.

La suite après cette publicité

«Je ne pense pas qu’il me manque des titres honnêtement. Je crois que j’ai réalisé mon rêve de gagner quelque chose avec l’équipe nationale : l’Euro. Ce ne serait pas juste pour moi de dire "il me manque la Coupe du Monde", je suis très reconnaissant de ce que j’ai, et de ce que j’ai accompli sur, et en dehors du terrain. Si ça se produit (de remporter la Coupe du Monde, ndlr), je serai là, prêt, préparé, fier, et ça me rendrait vraiment heureux, mais honnêtement, ce n’est pas mon objectif», a-t-il assuré.