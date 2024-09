Serie A : Côme renverse l’Atalanta

Cette 5e journée de Serie A s’est clôturée sur une surprise ce mardi soir. Devant au tableau d’affichage et un but de Zappacosta (18e), l’Atalanta s’est pourtant inclinée à domicile face à Côme 3-2. Le promu a complètement renversé la situation en moins d’un quart d’heure au retour des vestiaires. La réduction de l’écart de Lookman sur penalty à la toute fin de rencontre n’a pas suffi pour égaliser (90e+9).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Atalanta 6 4 0 2 0 2 8 8 19 Côme 2 4 -4 0 2 2 3 7

Les hommes de Cesc Fabregas ont d’abord égalisé par Strefezza (46e), avant de prendre l’avantage grâce à un but contre son camp de Kolasinac (54e), puis une réalisation de Fadera dans la foulée (58e). Ils signent là leur premier succès de la saison et sortent de la zone rouge en prenant la 15e place. La Dea est 12e et manque l’opportunité de revenir sur les talons des équipes de tête.