OM : un cadre du staff annonce son départ

Intronisé en début d’année 2021 à l’Olympique de Marseille, Jon Pascua Ibarrola a annoncé ce lundi après-midi son départ de l’OM, via ses réseaux. L’entraîneur des gardiens du club phocéen, arrivé en même temps que Jorge Sampaoli et en poste depuis trois ans, a décidé de quitter le club : «Aujourd’hui, lundi 8 juillet 2024, je termine mon aventure à l’Olympique de Marseille et ce qui a été, sans aucun doute, l’expérience la plus transformatrice de ma vie et de mon parcours professionnel et sportif», a-t-il expliqué.

«Rejoindre l’OM est devenu l’une des décisions les plus importantes et les plus gratifiantes de ma vie et de ma carrière sportive», a notamment ajouté celui qui est considéré comme l’un des hommes forts derrière Pau Lopez, l’actuel portier marseillais, annoncé sur le départ. Un nouvel indice pour l’avenir du gardien espagnol de 29 ans, en passe de revenir en Italie. Après plusieurs jours de négociations, Côme et l’OM ont trouvé un accord pour Paul Lopez (29 ans) autour d’un prêt, avec obligation d’achat.