Ligue 2 : l’AS Saint-Étienne se fait renverser par Sochaux et sombre de nouveau

Restant sur des courtes victoires contre Laval (1-0) et Niort (1-0), l’AS Saint-Étienne voulait poursuivre sa mission remontée au classement. La tâche n’était pas si évidente contre Sochaux (4e) même si les Lionceaux restaient sur trois revers de rang. Très rapidement, le club du Doubs s’est mis en évidence avec le but précoce de Tony Mauricio (3e). Malmené, Saint-Étienne n’abdiquait pas, bien au contraire. Au retour des vestiaires, le club du Forez obtenait un penalty.

Jean-Philippe Krasso ne se faisait pas prier pour égaliser (51e) puis Gaëtan Charbonnier allait même donner l’avantage aux Verts (78e). Alors qu’on voyait la bande de Laurent Batllès faire la passe de trois, la nouvelle recrue sochalienne Jodel Dossou soignait ses débuts en allant chercher l’égalisation (89e). Le pire arrivait pour Saint-Étienne quelques minutes plus tard avec le troisième but signé Ibrahim Sissoko (90e +5). Sochaux s’impose 3-2, remonte à la troisième place et stoppe sa mauvaise dynamique. Saint-Étienne reste à la 18e place et replonge.

