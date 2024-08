Lille : énorme coup dur pour Ismaily

Après sa victoire contre Angers ce samedi (2-0), le LOSC a enchaîné et se place déjà à la deuxième marche du Championnat, derrière le Paris Saint-Germain. Cependant, pas épargné par les blessures et notamment après le choc impressionnant d’Angel Gomes lors de la première journée, les Lillois devront se passer d’Ismaily (34 ans) pendant plusieurs semaines, puisque le latéral gauche est touché au ménisque et devra être opéré.

«Il a un problème au ménisque, il aura probablement besoin d‘une intervention chirurgicale. C’est de nouveau un coup dur pour nous. On va prendre le temps de la réflexion avec mon président et la cellule de recrutement. On ne connaît pas encore complètement la durée d’indisponibilité d’Isma. On attend le diagnostic du chirurgien, on verra demain (ce dimanche) et on avisera», a confirmé le coach des Dogues, après la rencontre. Lille va donc pouvoir recruter pour faire face à son absence.