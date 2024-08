Ligue 1 : le LOSC enchaîne et dicte sa loi face à Angers

En ce début de saison 2024-2025, le LOSC réalise un sans-faute. Après s’être offerts le scalp de Fenerbahce lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les Dogues ont poursuivi sur leur bonne lancée sur la scène continentale avec un succès face au Slavia Prague ce mardi (2-0). En championnat, les coéquipiers de Jonathan David n’ont pas raté leur début la semaine passée. Malgré l’interruption du match suite à la blessure inquiétante d’Angel Gomes, les Lillois se sont sortis du piège Reims sans encombre. En pleine bourre, ces derniers affrontaient donc l’Angers SCO ce samedi en début de soirée. Avec l’enchaînement des rencontres, Bruno Genesio a décidé de sortir un onze remanié, profitant ainsi de l’occasion pour donner sa première titularisation en Ligue 1 à Ethan Mbappé.

Après un premier quart d’heure équilibré, le LOSC a commencé à se montrer de plus en plus menaçants. Alors que le petit frère de Kylian a été contré quelques minutes auparavant (18e), Gabriel Gudmundsson a vu son but être refusé à la 20e minute pour une position de hors-jeu. Montant en température à l’instar de cette grosse opportunité pour Jonathan David (26e), les Dogues ont finalement trouvé la solution peu après la demi-heure de jeu. Après une grosse opportunité de Sahraoui, Thomas Meunier a hérité du ballon sur la droite et a envoyé le ballon dans le petit filet opposé d’un superbe extérieur du pied (1-0, 34e). Avec cette action de classe, Lille rentrait logiquement devant à la pause face à un Angers timoré.

Le LOSC a maîtrisé sa seconde période

Au retour des vestiaires, le LOSC avait désormais un break à aller chercher. Et quelques minutes après la première frappe angevine signée Belkhdim (50e), Thomas Meunier, décidément en jambes depuis son arrivée dans le Nord, était proche de s’offrir un doublé sans la belle parade de Yahia Fofana (54e). Pour autant, le SCO a riposté sur l’action suivante avec une frappe limpide d’El-Melali (54e). Supérieurs techniquement, les Dogues avaient néanmoins la maîtrise de la rencontre et géraient tranquillement les offensives angevines par la suite.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 2 Lille 6 2 4 2 0 0 4 0 3 Monaco 6 2 3 2 0 0 3 0 4 Marseille 3 1 4 1 0 0 5 1 5 Rennes 3 1 3 1 0 0 3 0 6 Auxerre 3 1 1 1 0 0 2 1 Voir le classement complet

De l’autre côté, Hakon Haraldsson a cru inscrire son premier but de la saison mais s’est finalement heurté au poteau de Fofana (66e). Au gré des minutes, le seul danger du club de l’Anjou est venu du jeune Sidiki Chérif. Déroutant sur ses quelques offensives ce samedi, l’attaquant de 17 ans a failli réaliser l’exploit mais s’est manqué dans son dernier geste (74e). Malgré ses chevauchées, le SCO n’a pas su pimenter la fin de rencontre et Lille a tranquillement géré son avantage avant de se mettre à l’abri en toute Lfin de rencontre. Lancé à la limite du hors-jeu, Mohamed Bayo a ajusté Yahia pour parachever le deuxième succès en autant de matches cette saison en Ligue 1 pour Lille (2-0, 90+5e). Angers enchaîne avec un deuxième revers.