Le LOSC face à l’épineux cas Jonathan David

Jonathan David (25 ans) est encore un joueur du LOSC. Mais pour combien de temps ? Le buteur canadien arrive à un tournant de son aventure dans le nord puisqu’il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Et on ne sait toujours pas ce qu’il compte faire. Il a d’ailleurs lui-même entretenu le suspense en interview sur CBS. «Je ne sais pas si je vais rester ou partir, mais si je pars, je pense que je devrais me dépasser au plus haut niveau. Quand on joue dans un grand club, on n’est jamais assuré d’être titulaire à chaque match. Je dois être performant. Je suis prêt à me battre. Je sais que c’est une année importante, c’est une décision importante, alors je prendrai la sage décision.»

La suite après cette publicité

En attendant, il y a des matches à jouer et à gagner. Le dernier en date a eu lieu hier au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Titulaire à la pointe de l’attaque des Dogues, David n’a pas vraiment été à son avantage. Il a rendu une copie pâle et sans saveur, se montrant très approximatif et peu utile à son équipe globalement dans le jeu. On l’a connu bien plus tueur et difficile à museler. Pour l’ensemble de son œuvre, la Rédaction FM lui a donné la note de 5,5, en précisant qu’il a été surtout vu «dans la construction du jeu avant de disparaître des radars». Nos confrères de L’Equipe ont été bien plus sévères et lui ont attribué la note de 3 en indiquant qu’il n’a pas eu d’influence véritable sur le jeu.

La suite après cette publicité

Le Canadien s’est manqué

De son côté, Le Figaro l’a élu flop du match avant d’ajouter : «Jonathan David n’a pas réalisé la meilleure performance de sa carrière, loin de là. Ce soir, le 3e meilleur buteur de notre championnat (14 buts) était loin de ses standards. C’est simple, il n’a pas réalisé le moindre tir.» Mais ce n’est pas la première fois cette saison qu’il est un peu moins à son avantage. Malgré tout, Bruno Genesio ne l’accable pas. En conférence de presse, le technicien français a confié à son sujet : «il n’y a pas que lui, des joueurs sont entrés mais ils n’ont pas fait mieux. N’accablons pas un garçon qui nous a sortis plusieurs fois de ce genre de matches. Les changements ont fait la différence ce soir dans un sens ou dans un autre.»

De son côté, Olivier Létang, qui a fracassé l’OL (voir vidéo), a reconnu que son équipe a manqué de justesse et d’efficacité offensive à Lyon. «Je pense que ce soir, on a manqué de réalisme et d’efficacité. On a les opportunités pour prendre la tête en deuxième mi-temps. C’est sûr que c’est un problème d’efficacité. Sur le match, je pense qu’on perd un point aujourd’hui même si on avait peut-être un petit avantage. Lyon en gagne deux», a-t-il expliqué. Auteur de 23 buts et 10 assists en 43 matches toutes compétitions confondues cette saison à Lille, Jonathan David affiche malgré tout des temps de passage intéressants statistiquement parlant. Mais dans le jeu, le LOSC attend qu’il apporte un plus pour aider les siens à finir la saison en beauté. Avant de s’en aller ? Là est la question, d’autant que son nom est cité en Angleterre, en Italie ou encore en Espagne. Affaire à suivre…