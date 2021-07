Euro 2020 : une pétition pour rejouer France-Suisse cartonne en ligne

La suite après cette publicité

L'élimination de l'équipe de France contre la Suisse lundi en 8e de finale de l'Euro 2020 (3-3, 4 t. a. b. à 5) ne passe toujours pas chez certains supporters tricolores. Ainsi, l'un d'entre eux a décidé de lancer une pétition pour faire rejouer la rencontre, relaie RMC Sport.

En cause, la position du portier suisse Yann Sommer (un seul pied sur sa ligne de but) lors de son arrêt sur le penalty de Kylian Mbappé. Pour l'heure, plus de 270 000 personnes ont signé la pétition à destination de l'UEFA. Pas sûr que cela change quoi que ce soit...