PSG : Neymar précise ses accusations sur Alvaro !

Neymar est en colère. Le numéro 10 du PSG est certain que le défenseur de l'OM Alvaro Gonzalez s'est permis des insultes racistes à son encontre durant le match. Fou de rage, il a terminé la rencontre par un carton rouge, après avoir mis une claque sur la tête de l'Espagnol. Après le match, il a publié un premier tweet au sujet d'Alvaro.

Il a récidivé quelques minutes plus tard, en étant cette fois bien plus explicite sur le contenu des insultes. « Pour le VAR, c'est facile d'attraper «mon ''agression''. Maintenant, je veux qu'on cherche l'image du raciste qui m'a traité de ''SINGE FILS DE PUTE'' (fils de pute de singe). C'est ce que je veux voir. »

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?