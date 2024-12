Farès Bahlouli a adoré Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa voulait faire venir Farès Bahlouli lorsqu’il était sur le banc de l’OM, mais le milieu offensif, alors à l’Olympique Lyonnais, a choisi de rejoindre l’AS Monaco. Pas plus mal puisque le coach argentin quittait quelques semaines plus tard son poste, à l’issue de la première journée de Ligue 1. Mais il a réussi à l’obtenir lorsqu’il a rejoint le LOSC. Et entre les deux hommes, cela a tout de suite collé. Six ans plus tard, Bahlouli en parle encore avec émotion.

« Ah, c’est ma came ! Le mec te connaît mieux que toi-même ! Il regarde 20 à 30 matchs par jour, il ne s’arrête pas ! Une fois, je joue 35 minutes dans un match de Ligue 1. Il me dit que je vais aller jouer avec la réserve : « Je me fous de comment tu vas jouer, mais je veux que tu coures 12 kilomètres ou plus ! » Il me met le GPS. Je suis ailier droit. Il vient et se met de mon côté. Il est en transe ! Tout le match derrière en train de me faire courir. Je fais 12,7 km. Je n’ai jamais autant couru de ma vie. J’ai des problèmes personnels, il les prend à cœur, il est là pour moi. Non, vraiment… Un coup de cœur footballistiquement et humainement parlant. On est toujours restés en contact. Il a même essayé de me faire venir à Leeds. Magnifique », raconte Bahlouli dans une longue interview accordée à So Foot. Malheureusement pour lui, les résultats n’ont pas suivi, le LOSC a limogé Marcelo Bielsa et fait venir Christophe Galtier, avec lequel les choses ont mal tourné.