Naples, LOSC : les chiffres fous de l'opération Victor Osimhen

L'Équipe l'annonçait mardi, Victor Osimhen (21 ans) a choisi Naples. Il ne restait plus aux Partenopei qu'à tomber d'accord avec Lille pour sceller un des plus gros transferts de l'été. Et si la somme de 81 M€ était évoquée, La Gazzetta dello Sport avance d'autres chiffres pour évoquer cette opération d'envergure.

Selon le quotidien au papier rose, les Napolitains ont bouclé l'arrivée de l'international nigérian (8 sélections, 4 réalisations) pour un montant de 60 M€. Le Super Eagle devient ainsi la recrue la plus chère de l'histoire de l'écurie transalpine, effaçant des tablettes l'attaquant mexicain Hirving Lozano (23 ans), arrivé l'été dernier en provenance du PSV Eindhoven pour environ 50 M€. Pour rappel, Charleroi, ancien club du buteur, percevra 15% du montant du transfert.

Un salaire multiplié par 5 !

L'attaquant aux 13 buts en Ligue 1 en 2019/20 (18 toutes compétitions confondues), qui a changé d'agent pendant les tractations, percevra pour sa part un salaire annuel net de 5 M€, auquel s'ajouteront divers bonus liés à ses performances sportives. Chez les Dogues, selon diverses sources locales, sa rémunération annuelle était d'environ 1 M€. Il multiplie donc ses émoluments par 5 en traversant les Alpes.

L'officialisation de ce transfert interviendra ce mercredi ou ce jeudi au plus tard, assure La Gazzetta. Une bonne nouvelle pour le LOSC, qui doit présenter de nouvelles garanties à la Direction Nationale de Contrôle de Gestion. Avant sans doute d'investir pour dénicher un nouveau joyau offensif. On peut faire confiance à Luis Campos.