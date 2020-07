Victor Osimhen a fait son choix

L’un des gros feuilletons de l’été en Ligue 1 touche déjà à son terme. Selon les informations de L’Équipe, Victor Osimhen (21 ans) a choisi Naples. Le Nigérian s’est laissé convaincre par l’opération séduction des Partenopei, entamée il y a quelques semaines déjà. Le Super Eagle souhaitait toutefois se laisser un temps de réflexion.

La suite après cette publicité

L’homme aux 13 buts en 27 matches de Ligue 1 avait vu l’Inter Milan et Liverpool venir aux nouvelles dans cet intervalle. Deux propositions séduisantes. Seulement, l’ancien pensionnaire de Wolfsbourg et Charleroi a préféré rejoindre une écurie qui le désirait ardemment et qui compte en faire le fer de lance de son attaque.

Réglé d'ici jeudi

Il a été conquis, aussi, par ses échanges avec son futur président Aurelio De Laurentiis et son futur coach Gennaro Gattuso. Ce dernier était même prêt à baisser son salaire pour permettre à sa direction de boucler l’opération. Un choix fort qui a prouvé au natif de Lagos à quel point il était désiré. Son salaire, qui sera 6 à 7 fois supérieur à celui qu’il perçoit au LOSC, a également pesé.

L’opération pourrait être officialisée d’ici jeudi, avec une visite médicale attendue dans les prochaines heures. Il ne reste plus aux deux clubs qu’à s’entendre. L’Équipe avance que les Dogues demandent 81 M€. Un montant record pour eux, comme pour les Transalpins. Un feuilleton monstre déjà réglé.