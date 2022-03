FC Barcelone, Atlético : l'avenir d'Antoine Griezmann est déjà scellé

La suite après cette publicité

Un homme heureux. A 31 ans, Antoine Griezmann a enfin retrouvé le sourire. Un sourire que l'on a rarement vu sur son visage durant son passage à Barcelone. Arrivé le 12 juillet 2019 en Catalogne pour 120M€, le Français savait qu'il devait convaincre Lionel Messi et un vestiaire qui n'avaient pas apprécié sa volte-face un an plus tôt. Mais la mayonnaise n'a jamais vraiment pris entre Grizou et les Culés. Malgré cela et les diverses rumeurs de départ, le natif de Mâcon s'est toujours battu et a manifesté son souhait de rester quand sa direction poussait pour s'en séparer.

Celle-ci voulait se délester de son imposant salaire, supérieur à 20 M€ nets par an. Sous contrat jusqu'en 2024, Griezmann a entendu. Mais il a pris le temps, souhaitant surtout choisir sa future destination et non se faire imposer un club par le Barça. L'Atlético ou rien, telle était donc la décision de l'international tricolore. Finalement, il a eu gain de cause puisqu'il a pu retrouver les Colchoneros, avec lesquels il avait tellement brillé entre 2014 et 2019. Il est d'ailleurs revenu sous la forme d'un prêt comme annoncé par les Madrilènes le 1er septembre dernier.

Un retour en grâce

«Le joueur français redevient un joueur rojiblanco après l'accord conclu entre l'Atlético et Barcelone pour son prêt pour une saison avec l'option d'une autre prorogeable par l'une ou l'autre des parties». Les Culés, eux, ont parlé d'une option obligatoire d'un montant de 40 M€ assortie de 10 M€ de bonus. Avant d'en arriver-là, le footballeur né en 1991 devait d'abord franchir certaines étapes. La première était de reconquérir le coeur des supporters de l'Atlético, vexés après son départ deux ans plus tôt. Il devait également s'intégrer à nouveau dans l'effectif de Diego Simeone.

Et on peut dire que le Français y parvient pour l'instant. Depuis son come back dans la capitale espagnole, les fans sont ravis, eux qui apprécient son apport défensif. Mais pas que. Auteur de 25 matches toutes compétitions confondues dont 18 en tant que titulaire, il est aussi bon et décisif, lui qui a marqué 8 buts et délivré 4 passe décisives. Un bilan honorable pour un élément qui a dû faire plusieurs crochets par la case infirmerie. Victime d'une lésion à la cuisse droite le 12 décembre face au Real Madrid, il avait manqué 4 rencontres, lui qui a aussi eu le covid en fin d'année 2021.

L'Atlético veut le garder définitivement

De retour le 6 janvier, il rechuté dès son premier match. Après 46 jours d'absence, il est finalement revenu pour de bon et a joué 6 rencontres en club. S'il n'a pas marqué, il demeure un élément important aux yeux de Simeone. Une excellente nouvelle pour Didier Deschamps, qui n'a pas pu compter sur un grand Griezmann en 2021 « Malheureusement, il a connu ce qu’il n’avait jamais connu, une blessure, puis une rechute, mais il est heureux là-bas et ça se voit sur le terrain, dans une équipe qui joue la Ligue des champions et dispute les premières places en Liga. Les moments difficiles, ça arrive à tous, mais oui, il est très heureux de retrouver l’équipe de France ». Sur un nuage avec les Bleus, le Français l'est aussi en club, ce qui n'était plus trop arrivé depuis deux ans.

Et visiblement, il devrait continuer à le rester. Ce lundi, Sport explique qu'Antoine Griezmann va rester définitivement à l'Atlético puisqu'il fait partie des plans de Simeone pour la saison prochaine. Le média catalan ajoute que les Colchoneros vont lever l'option d'achat puisque le joueur devait participer à au moins 50% des matches de l'Atléti où il était disponible cette saison. Grizou a pris part à 66% des rencontres où il pouvait jouer. L'Atlético va donc débourser 40M€ (sans compter les 10M€ de bonus éventuels) pour racheter un élément vendu 120M€ en 2019. Une belle affaire pour eux, moins pour les Culés, qui se séparent malgré tout d'un gros salaire.