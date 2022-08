PSG : Marco Verratti surpris par le jeu de l'AS Monaco

La suite après cette publicité

Présent au micro de Prime Video après le match nul contre Monaco, Marco Verratti est revenu sur la physionomie de la rencontre. «je pense qu'on a été un peu secoués physiquement. Le football d'aujourd'hui c'est beaucoup de duels. Si on gagne les duels, on a des actions. Si on les perd, c'est eux qui en ont. C'était une bonne équipe de Monaco. En deuxième mi-temps, on a beaucoup joué mieux. Avec moins d'erreurs techniques, on a joué dans le camp adverse. (...) C'est difficile de jouer contre une équipe comme ça, avec peu d'espaces. Ils sont très physiques. Dans les duels, ils sont forts. Parfois, il faut changer de position, être bon dans les passes et être précis. Aujourd'hui c'est vraiment dans les duels qu'on a souffert. Et c'est pour ça que j'ai été embêté. On a mis Messi dans le cœur du jeu pour le trouver et ça allait mieux. On a été surpris de l'agressivité de Monaco mais je pense qu'on a fait un bon match. Je ne sais pas s'ils ont tiré en deuxième période. C'est une équipe qui joue l'Europe, ce sont des matches qui vont nous aider» a d'abord analysé le milieu parisien.

L'international italien est ensuite revenu sur son match en particulier : «je me sens bien partout moi. J'aide l'équipe. J'aime jouer sans ballon, aider ma défense. J'ai déjà jouer à deux l'année dernière. C'est un rôle dure mais je me sens bien et je sais le faire. Je sais que si on joue à deux au milieu, on a la possibilité d'avoir les trois phénomènes devant. Il faut faire les efforts derrière et on le fait avec plaisir car c'est un honneur.»