Ajax : John van’t Schip annonce son départ en fin de saison

L’aventure de John van’t Schip en tant qu’entraîneur de l’Ajax Amsterdam prendra fin à l’issue de la saison. Appelé à la rescousse suite au limogeage de Maurice Steijn, victime du début de saison catastrophique des Ajacides, le technicien néerlandais est parvenu à redresser la barre dans la mesure où le géant hollandais occupe dorénavant la 5e place. Distancée dans la course au titre et éliminée de la Ligue Europa Conférence par Aston Villa, la formation amstellodamoise devra toutefois batailler jusqu’au bout pour s’assurer une qualification pour une Coupe d’Europe, la saison prochaine. Si l’homme de 60 ans ne sera plus présent sur le banc, il devrait néanmoins conserver un poste au sein du club.

«Alex Kroes (le directeur général ndlr) a débuté ses fonctions et il parle à beaucoup de personnes. Nous avons parlé de mon avenir et j’arrêterai comme entraîneur à la fin de la saison. C’est clair. Nous discutons d’un autre rôle pour plusieurs années, mais je ne veux pas en parler. Je veux me concentrer sur les 8 derniers matchs de l’Ajax», a annoncé le natif de Fort St. John en conférence de presse en marge de la rencontre face au PEC Zwolle.