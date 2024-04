PSV Eindhoven : la belle revanche de Luuk de Jong

Proche d’obtenir un 25e titre de champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven peut assurer son sacre ce jeudi sur la pelouse du SC Heerenveen, à l’occasion de la 31e journée d’Eredivisie. Les hommes de Peter Bosz réalisent jusqu’ici un exercice - presque - parfait avec une seule ombre au tableau, cette unique défaite contre Nimègue le 30 mars dernier. Si les Boeren sont aussi performants cette saison, c’est en grande partie grâce à la forme étincelante de Luuk de Jong.

Du haut de ses 33 ans, l’international néerlandais (39 sélections, 8 buts) a retrouvé un second souffle depuis son retour au pays en 2022. Cette saison, il totalise 26 buts en 30 matchs de championnat, faisant de lui le meilleur buteur d’Eredivisie - à égalité avec Pavlidis de l’AZ Alkmaar - et figure également sur le podium du classement des meilleurs buteurs européens en occupant le second rang. Une belle revanche pour le joueur d’1m88, après des expériences délicates en Europe.

Des expériences compliquées en Europe

Passé par le Borussia M’Gladbach, Newcastle, Séville ou encore le FC Barcelone, le Néerlandais n’a jamais eu des statistiques similaires à cette saison. Si son passage en Espagne, que ce soit en Andalousie ou en Catalogne, a été apprécié par les supporters, il n’était pas en confiance dans ses différentes équipes. Avec 16 buts en 90 matchs de Liga, aucune réalisation en 12 matchs de Premier League, ou encore 6 buts en 36 rencontres de Bundesliga, de Jong était plus considéré comme un joker de luxe. Un statut qui lui allait très bien au Barça notamment, où sa taille et son jeu de tête ont permis de débloquer des rencontres.

Mais cette saison, il est titulaire et capitaine dans une équipe et un championnat qu’il connaît parfaitement (175 buts et 89 passes décisives en 302 matchs d’Eredivisie en comptant ses débuts avec De Graafschap et le FC Twente) et où il performe. Un signe de l’importance d’enchaîner les matchs et d’engranger de la confiance pour le natif d’Aigle en Suisse, à un poste ou il en faut énormément. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSV, nul doute que la question de la prolongation sera mise à l’ordre du jour, surtout en cas de titre de champion des Pays-Bas.