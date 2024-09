OM : Roberto De Zerbi lance le choc contre l’OL

L’enthousiasme est de mise à Marseille. Depuis l’été et sous l’impulsion de la venue de Roberto De Zerbi sur le banc, le club de la Canebière vit de belles heures. Le mercato est très intéressant sur le papier (Brassier, Koné, Rowe, Cornelius, Højbjerg, Greenwood, Carboni, Rulli, Wahi, Maupay et le dernier coup en date, Rabiot) et les premiers matchs en Ligue 1 donnent plutôt satisfaction. Avec trois victoires et un nul en quatre journées, l’OM occupe la 2e place du championnat. La saison est longue, bien sûr, mais les promesses sont déjà là.

Encore faut-il matérialiser tout cela dans des matchs couperets, comme c’est le cas dimanche. Les Phocéens se rendent à Lyon en clôture de cette 5e journée (20h45) pour un Olympico toujours très observé, riche en enseignements, et particulièrement attendu par les supporters des deux camps. Et même si l’OL n’a pas très bien démarré sa saison (deux défaites puis une victoire et un nul), l’OM doit se méfier de la bête blessée. Pour Roberto De Zerbi, il s’agit même d’un rival aux places européennes. « Bien sûr que Lyon est une équipe forte », tranche l’Italien.

L’exigence et les attentes De Zerbi

« Ils ont Lacazette, Matic, Tolisso… énumère le coach marseillais en conférence de presse ce vendredi. C’est un concurrent de l’OM et de toutes les autres équipes, un concurrent à respecter. C’est une affiche du championnat de France. On a prouvé qu’on pouvait bien faire les choses », poursuit-il avant d’évoquer le premier grand rendez-vous de la saison à l’extérieur. « Brest a gagné hier en Ligue des champions et on a gagné par cinq buts chez eux. Si on veut être acteur de ce championnat, il faut faire ce genre de matchs. »

« C’est facile de faire ça chez nous à domicile, mais il faut avoir du caractère, du sérieux et du courage à l’extérieur, c’est là où on peut démontrer les choses. Il faudra être à la hauteur », prévient-il à deux jours du choc. Malgré l’absence des supporters marseillais au Groupama Stadium ou encore de Merlin et de Cornelius, De Zerbi attend le répondant nécessaire de la part de ses joueurs pour affirmer un peu plus leurs ambitions. « C’est un match avec un peu plus de saveur. » Et avec un peu plus d’enjeux que les précédents du début de saison.

