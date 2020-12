Liga : le FC Barcelone se rassure face à la Real Sociedad

Un club leader de la Liga, commençant par Real, se déplaçait au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone dans ce match avancé de la 19e journée. Comme ça, cela ressemble à un Clasico, sauf que c'est bien la Real Sociedad qui venait défier les Blaugranas. Avec un succès, l'équipe basque pouvait s'emparer seule de la tête du championnat (l'Atlético comptait le même nombre de points, à savoir 26), pendant que les Culés avaient l'ambition de gagner pour remonter dans le top 5.

Un choc de haut de tableau, où les deux entraîneurs ont proposé des équipes offensives. Pour Ronald Koeman, on trouvait un trio Messi-Braithwaite-Griezmann soutenu par Pedri, De Jong et Busquets et une défense jeune et expérimentale composée d'Araujo et Mingueza. De son côté, Imanol Alguacil devait composer sans Mikel Oyarzabal ni David Silva mais a pu construire un 11 de qualité, avec des joueurs comme Merino, Portu ou Januzaj. Mais la hiérarchie établie par le classement ne s'est pas vraiment appliquée en début de match.

Un Barça sérieux et concerné, une Real bien timide

En effet, les Catalans prenaient rapidement le contrôle du ballon et du jeu. En parvenant à se créer quelques opportunités comme une tête à côté de Pedri (10e). Mais rien de bien concret, malgré une domination territoriale évidente. Ce qui laissait les Basques, sur l'une de leurs rares incursions, marquer après une action bien menée et finie par Willian José (0-1, 28e). Les hommes de Koeman ont cependant rapidement réagi avec une égalisation du pied droit de Jordi Alba (1-1, 31e). Après une frappe de Januzaj (36e), une barre pour Griezmann (37e) et un face à face pour Braithwaite (38e), Frenkie De Jong permettait au Barça de rentrer devant aux vestiaires (2-1, 44e).

Pas démotivés ou déconcentrés par ce but d'avance, les Barcelonais revenaient tout aussi bien, en devant quand même faire face à des visiteurs plus pressants. Ils se procuraient même une énorme occasion et un raté de Griezmann (55e). Avec une dernière demi-heure finalement assez terne et pauvre en occasions malgré une opportunité pour Merino (85e), les hommes de Koeman se sont contentés de gérer pour enregistrer une 6e victoire en Liga après une prestation plutôt encourageante. Avec ce succès, les Catalans remontent à la 5e place pendant que la Real Sociedad doit abandonner sa place de leader, mais reste toujours 2e.