Barça : Josep Maria Bartomeu ne démissionne pas

La rumeur avait pris de l'ampleur ces derniers jours en Catalogne, mais il n'en sera rien. Alors que les dirigeants barcelonais étaient réunis ce lundi, avec comme principal sujet d'étude la motion de censure contre la direction de Josep Maria Bartomeu, les médias espagnols comme Marca ou Sport sont unanimes : le président et ses équipes ne démissionneront pas.

Du moins, pas pour le moment. Reste à voir si la tenue - ou non - du referendum contre lui poussera Bartomeu à changer de décision dans les heures à venir. On rappelle que l'organisation du vote pour destituer la direction en place est dans le flou, puisque le gouvernement catalan et les autorités sanitaires doivent donner le feu vert, alors que le Barça fait pression pour qu'il n'ait pas lieu tout de suite.