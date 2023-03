FC Barcelone : Xavi s’emporte après les nouvelles révélations de l’affaire Negreira

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone reçoit ce dimanche le Real Madrid dans un Clasico qui pourrait lui ouvrir la route d’un nouveau titre en Liga. En cas de succès, les Culés prendraient 12 points d’avance. Pourtant, l’ambiance du moment autour du club n’est pas vraiment au beau fixe entre la prolongation de Gavi refusée par les règles de fair-play financier imposées par LaLiga et l’affaire Negreira. Le contenu d’une conversation datant de l’an passé entre le fisc et l’ancien responsable de l’arbitrage espagnol a d’ailleurs été révélé ces dernières heures. Il compromet un peu plus le rôle joué par le Barça pendant toutes ces années.

«Ce que le FC Barcelone voulait, c’était s’assurer qu’aucune décision ne soit prise contre le club, qu’il y ait une neutralité» a déclaré José Maria Enriquez Negreira aux enquêteurs espagnols. Il n’en fallait pas plus pour jeter l’opprobre sur le club lors des mandats de Sandro Rosell et Josep Bartomeu. Une époque durant laquelle Xavi était lui-même concerné puisqu’il était carrément le capitaine du club. Forcément, il y avait un peu de tension dans l’air au moment où l’entraineur catalan s’est présenté face à la presse, à la veille du Clasico.

Xavi : «Ils ne vont pas nous déstabiliser. Ils ne réussirons pas»

« Nous n’avons pas parlé du sujet des arbitres (avec les joueurs), prévient-il d’emblée pour dégonfler la polémique. Nous nous concentrons sur le jeu, la compétition et le fait d’être à notre meilleur niveau. Nous, le staff technique, nous essayons de traiter le problème naturellement. Je n’ai rien fait de différent par rapport au début de la saison ». Il poursuit, accusant un ennemi imaginaire. «Ils ne vont pas nous déstabiliser. Ils ne réussiront pas. Nous allons concourir et essayer de gagner demain, ce serait un gros pour gagner la Liga. Nous sommes sereins. Il n’y a pas de problème avec ça.»

Le technicien du leader du championnat a beau vouloir rester concentrer sur cette "finale" du Nou Camp, l’affaire empoisonne le quotidien du club. Il dénonce d’ailleurs le fait d’avoir été avantagé par l’arbitrage un jour durant sa carrière de joueur. «Les rumeurs ne me dérangent pas. je laisse les gens penser ce qu’ils veulent. Je sais que j’ai gagné légalement. Si un jour, j’apprends que je gagne grâce aux arbitres, alors je rentrerais chez moi. Je n’ai jamais eu ce sentiment». On a connu veille de Clasico (21h) plus calme pour le FC Barcelone et pour Xavi.

