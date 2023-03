Barçagate : les troublantes révélations de José Maria Enriquez Negreira

La suite après cette publicité

Confiée à un juge d’instruction de Barcelone, l’enquête sur l’affaire Negreira, qui soupçonne le club catalan de corruption d’arbitre, continue de secouer le pays. Ce samedi, le quotidien espagnol El Pais a justement publié un extrait du témoignage de l’ancien haut responsable de l’arbitrage espagnol, interrogé par le fisc espagnol il y a un an et demi, sur les versements occultes dont il avait bénéficiés de la part du club catalan entre 2001 et 2018.

«Ce que le FC Barcelone voulait, c’était s’assurer qu’aucune décision ne soit prise contre le club, qu’il y ait une neutralité», a témoigné Negreira, qui juge que la direction barcelonaise se sentait juste "lésée" et "défavorisée" par rapport à d’autres clubs. En outre, l’ancien dirigeant a indiqué aux enquêteurs qu’il devait s’assurer que les instances ne soient pas formées uniquement de Madrilènes et que le Barça puisse disposer "d’un interlocuteur". Ainsi, Negreira rencontrait environ 6 fois par an les présidents du Barça, d’abord Sandro Rosell puis Josep Maria Bartomeu, dans le but de les tenir informés d’éventuels intérêts ou désaccords entre la Ligue et la Fédération.

