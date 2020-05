UEFA : la lettre qui donne raison à Jean-Michel Aulas

Depuis l’annonce de l’arrêt définitif de la Ligue 1 et donc de la saison 2019/2020, Jean-Michel Aulas multiplie les interventions médiatiques. Aussi bien en donnant plusieurs interviews qu’en multipliant les rafales de tweets. Car le président de l’Olympique Lyonnais n’en démord pas : le championnat n’aurait jamais dû être définitivement arrêté aussi tôt. Depuis, le patron des Gones ne cesse d’enrager en plus d’avoir saisi la justice pour tenter de faire reprendre la compétition. Et maintenant, il crie même au complot.

La suite après cette publicité

Visiblement pas insensible aux rumeurs selon lesquelles plusieurs présidents de L1 auraient tout fait pour stopper la compétition et punir ainsi l’OL (7e du classement et donc privé de coupe d’Europe), JMA ne compte pas se laisser faire. « Ce serait bien pour boucler l’information de D. Sèverac du Parisien que l’on sache parmi les présidents concernés qui appelait régulièrement les conseillers à l’Elysée, à Matignon et au ministère des Sports pour arrêter le championnat », déclarait-il récemment sur Twitter.

Aulas conforté dans ses idées par l'UEFA

Un sentiment sans doute renforcé aujourd’hui par la lettre qu’il a reçue de la part du président de l’UEFA Aleksander Ceferin le 14 mai dernier. Une missive dont quelques extraits ont été publiés ce mardi matin par Le Parisien. On y apprend ainsi que Ceferin était prêt à décaler en août la fin de la saison de Ligue 1. « Les dates du 20 juillet et du 3 août ont été mentionnées. (…) Cependant, nous avons toujours mentionné lors de ces réunions que ces dates ne sont que des recommandations, formulées à titre provisoire et non pas officiel. J'espère que ces explications apporteront des réponses suffisantes à vos questions. » Mais ce n’est pas tout.

Alors qu’il s’était attiré les foudres et les moqueries de l’opinion publique et des acteurs du football français lorsqu’il avait évoqué une fin de saison sous la forme de playoffs, Aulas semble s’être tout simplement basé sur les directives envoyées par l’UEFA, avant que le patron de l’OL ne fasse parler avec sa proposition jugée farfelue. « La recommandation de l'UEFA était donc clairement d'encourager les associations et les ligues nationales à faire de leur mieux pour terminer les championnats nationaux en cours, soit dans le format d'origine, soit dans un format adapté, si nécessaire. Le but était de tout faire pour protéger l'intégrité des compétitions et garantir l'application du principe du mérite sportif. » Maintenant que le contenu de cette lettre a fuité, JMA ne risque pas de calmer le jeu.