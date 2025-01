Rennes : la mise au point de Jorge Sampaoli sur les cas Mandanda et Samba

Qui pour occuper le but rennais en seconde partie de saison ? La logique voudrait que cette tâche revienne à Brice Samba, dans la force de l’âge et recruté contre 14 millions d’euros cet hiver. Mais jusqu’ici, l’entraîneur breton, Jorge Sampaoli, n’avait jamais voulu trancher publiquement entre l’international français et son aîné Steve Mandanda. Ce jeudi en conférence de presse, l’Argentin a nouvellement été invité à désigner son titulaire face à l’OM pour la rencontre de samedi (21h00). Et une fois encore, il ne s’est encore pas vraiment mouillé.

«On ne l’a pas encore défini (le titulaire pour affronter l’OM ce samedi). Il nous reste deux entraînements, on verra comment il (Samba) se sent et quels choix nous avons face à nous. Brice Samba et Seko Fofana sont deux joueurs importants. Le mercato d’hiver est toujours très difficile», a-t-il exprimé. Relancé sur le cas Mandanda, El Pelado a alors ajouté : «c’est un sujet très difficile, qui se discute à l’intérieur du groupe. Je l’ai déjà dit à propos de son match contre Nice, il était dans une situation très inconfortable. Il faut amener de la stabilité pour lui permettre d’être compétitif. Je le connais très bien, et pour moi en tant qu’entraîneur, je considère que Steve a besoin de beaucoup de stabilité.» Les supporters bretons devront encore attendre avant de voir leurs interrogations être levées.

