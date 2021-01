Bruno Fernandes recadre sèchement Jürgen Klopp, le report des élections au Barça fait grand bruit en Espagne

La suite après cette publicité

La mise en garde de Bruno Fernandes à Liverpool

En Angleterre, le choc entre Manchester United et Liverpool, dimanche après-midi, est déjà dans les esprits. Et par conférence de presse interposée, les deux clubs ont lancé le choc ! Alors que Jürgen Klopp a lancé la polémique sur les différences de traitement arbitral entre Manchester United et les autres équipes de la Premier League, notamment sur les penalty, Bruno Fernandes lui a répondu et le Portugais n'a pas pris de gants. Cela fait la couverture du Daily Mirror, qui fait dans le jeu de mot avec un vindicatif : «Fermez-là !», en direction de Jürgen Klopp. Le maître à jouer mancunien a indiqué qu'il n'en avait «rien à faire de ce que pouvait penser Klopp et qu'il ne servait à rien de se plaindre», concernant les penalty accordés à Man U. Dans la même veine, le Daily Star estime que «les Reds sont des pleurnichards». Le Times est beaucoup plus mesuré et reprend plutôt : «l'avertissement de Fernandes à Liverpool.» «Le milieu offensif s'est engagé à empêcher Liverpool d'égaler le record de 20 titres de champion de United.» Une promesse qui fait aussi la Une du Sun qui estime que les Red Devils doivent suivre la «voie tracée par Bruno Fernandes.» Enfin dans l'actualité anglaise, on a appris hier que Wayne Rooney mettait fin à sa carrière de joueur pour se consacrer à sa nouvelle vie d'entraîneur. Le Daily Telegraph lui rend un vibrant hommage et reprend une déclaration de l'ancien Mancunien qui se dit prêt à «écrire l'histoire en tant que coach désormais.»

Le Barça toujours dans le flou

En Catalogne, ce qui fait l'actualité ce matin, c'est l'annonce du report des élections à la présidence du FC Barcelone. En raison de la pandémie mondiale, le club a annoncé reporter ses élections initialement prévues le 24 janvier ! Et comme l'indique Mundo Deportivo sur sa Une, celles-ci auront lieu le 7 mars prochain ! «Le conseil d'administration et les candidats se sont mis d'accord sur une nouvelle date après l'ajournement», indique le quotidien. Mais cela va avoir une conséquence sur le mercato. En effet, Eric Garcia ne devrait pas rejoindre l'écurie blaugrana cet hiver. Son arrivée de Manchester City est reportée et pourrait avoir lieu l'été prochain. Il sera donc libre de tout contrat. Le report des élections s'affiche aussi sur la couverture de Sport mais le média n'oublie pas que dimanche le Barça joue une finale de Super Coupe face à Bilbao. Et pour cette rencontre : «Messi veut jouer !» «L'Argentin s'est entraîné seul, mais il se sent mieux après ses problèmes musculaires et il veut participer à la finale. Son utilisation par Ronald Koeman sera déterminée à la dernière minute, mais il y a de l'espoir.»

À Madrid, Hazard en prend pour son grade

À Madrid, le cas Eden Hazard fait couler beaucoup d'encre. Titulaire lors de la demi-finale de Super Coupe, perdue face à Bilbao, le Belge est apparu hors de forme et les médias locaux commencent à perdre patience… Pour AS, il n'y a «aucun signe d'Hazard.» «Le Belge est encore loin de son niveau de Chelsea», juge le quotidien. Et même Zidane, qui le défend, commence à douter. Même son de cloche pour Marca qui estime pour sa part que Hazard a «manqué un autre train.» «Sa forme est une préoccupation pour le club merengue. Zidane est clair à ce sujet et veut l'aider à garder sa place dans l'équipe, mais il y a un débat sur son statut. Le Belge n'est pas assez en forme pour être dans le onze de départ», constate le quotidien pro-Madrid.