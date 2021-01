La révélation de Marcus Rashford sur José Mourinho emballe l'Angleterre, la presse espagnole vraiment pas tendre après le nouveau fiasco du Real Madrid

La suite après cette publicité

La révélation de Rashford sur Mourinho

Depuis que Jürgen Klopp a lancé la polémique sur les différences de traitement arbitral entre Manchester United et les autres équipes de la Premier League, tout est scruté en Angleterre. Et ce vendredi matin, la presse n'est pas passée à côté des déclarations de Marcus Rashford hier. L'attaquant anglais de Manchester United a révélé que c'est sous José Mourinho que les Mancuniens se sont mis à obtenir plus de penalties. Comment ? Tout simplement parce que le «Special One» leur a appris à être plus malins dans la surface, en se mettant dans la course de leur adversaire par exemple. Rashford, Martial et consorts auraient donc désormais plus de vice que les autres. En tout cas, ces déclarations font la une partout, notamment sur la première page du Daily Express, du Daily Mirror et même des très sérieux Times et Daily Telegraph. Et une chose est certaine : la polémique qu'a lancée Klopp il y a quelques semaines n'est pas près de se terminer.

Le Real Madrid prend cher

Nouvelle désillusion pour le Real Madrid hier soir. En demi-finale de Supercoupe d'Espagne du côté de Malaga, les Merengues ont été battus par l'Athletic Bilbao (1-2) et ne rejoindront donc pas le FC Barcelone en finale dimanche. Une sortie de route qui fait bien sûr la une en Espagne, la presse n'étant pas tendre avec les Madrilènes, notamment Lucas Vazquez, coupable sur les deux buts basques. «Quelle déception», s'exclame As ce matin. Pour Marca, «Bilbao a frappé en premier» et l'avantage à la mi-temps n'a pas pu être comblé par une équipe de Madrid qui s'est réveillée trop tardivement. Pour Sport, c'est un «super-KO» qu'ont adressé les hommes de Marcelino à ceux de Zidane. Et nous aurons donc le droit dimanche à «un Superclasico, mais entre le Barça et Bilbao» pour la finale de la Supercoupe, comme l'écrit Mundo Deportivo sur sa Une ce matin.

L'Inter Milan en vente ?

C'était une rumeur insistante depuis quelques jours. Cela semble désormais se confirmer : l'Inter serait en vente. Son propriétaire, l'homme d'affaires Steven Zhang, voudrait un peu lâcher la main qu'il a sur le club en ces temps difficiles pour le football mondial avec la crise liée au Covid-19. Selon le Quotidiano Sportivo, il ne cache même plus qu'il veut vendre le club lombard, mais promet d'opérer une transition qui soit en adéquation avec une forme de continuité afin de ne perturber personne au sein du club. Selon Tuttosport, Zhang voudrait lâcher 40% de ses parts et chercherait donc un repreneur. L'Inter serait évalué à 400 M€, selon le Corriere dello sport.