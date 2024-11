Vinicius Jr a prévenu le Real Madrid pour son avenir, le Barça va blinder ses cracks

Vinicius Jr a tranché pour son avenir

Le dossier qui agite régulièrement le Real Madrid, c’est l’avenir de Vinicius. Sport explique aujourd’hui que l’entourage de Florentino Pérez incite le Brésilien à considérer l’offre énorme de l’Arabie saoudite que nous vous avions révélé sur notre site. De son côté l’ailier n’est pas vraiment enclin à quitter le Real Madrid. Il a décidé de prendre la température auprès de Pérez pour essayer de voir ce qu’il prévoyait de faire à son sujet. C’est un dossier qui risque de revenir vite sur la table l’été prochain.

La suite après cette publicité

Opération prolongation au FC Barcelone

À Barcelone, l’objectif est très clair comme l’annonce Sport sur sa une : prolonger Pedri et Gavi. Le quotidien catalan explique qu’on est tout proche d’un accord avec les deux milieux de terrain pour qu’ils prolongent leur contrat jusqu’en 2029. C’est clairement l’une des priorités du Barça qui a trop souvent été dépassé par les contrats de ses joueurs. Pour Pedri et Gavi la direction ne veut pas se rater, surtout vu leur importance dans l’effectif d’Hansi Flick. D’ailleurs Deco le directeur sportif du club s’est exprimé longuement dans Mundo Deportivo au sujet de ces prolongations. Il a même été très élogieux envers Gavi : « Il incarne tout ce qu’est le Barça. Gavi est un joueur spécial. Le caractère de Gavi est tout ce qu’un footballeur doit avoir. Il n’a que 20 ans et on dirait qu’il en a 26 ou 27. » En parallèle des dossiers Pedri et Gavi, Deco s’occupe notamment de Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Sport explique qu’un accord est tout proche d’être trouvé avec le défenseur uruguayen, par contre Frenkie de Jong continue de faire patienter la direction. Son contrat se termine en 2026 et pour le moment le Barça n’arrive pas à avancer sur ce dossier. AS parle de son retour à la compétition et explique que De Jong n’est pas encore monté dans le train. Ses premières prestations n’ont convaincu personne, il semble encore fragile et même en sélection Ronald Koeman a expliqué qu’il n’était pas prêt à débuter un match. Pour revenir sur les prolongations la question va vite se poser avec Marc Casado, qui est intouchable comme le titre Sport. Il est lié au Barça jusqu’en 2028 et pour le moment sa clause est fixée à 100 millions d’euros, un chiffre qui pourrait vite grimper s’il prolonge encore une fois.

La Juve relance la piste Škriniar

La Gazzetta dello Sport propose sa Une du jour avec Milan Škriniar, le défenseur du PSG. C’est un dossier chaud du côté de la Juve qui a absolument besoin d’un joueur pour pallier la grave blessure de Bremer. Škriniar est la priorité surtout quand on sait qu’il manque de temps de jeu avec Paris et qu’il connaît très bien la Serie A depuis son passage à l’Inter Milan. Maintenant, il y a un détail qui entre en compte et qui pourrait faire barrage, c’est son salaire. La Juve n’a pas un budget illimité et garde donc un œil sur d’autres joueurs moins onéreux, notamment Kévin Danso, le Lensois qui a vu l’été dernier son transfert à la Roma avorter au dernier moment.